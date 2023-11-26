Україна посіла 5-те місце на дитячому «Євробаченні»

Україна посіла пʼяте місце на дитячому «Євробаченні», країну представляла 9-річна українка Анастасія Димид.

Вона набрала 128 балів, але за глядацьким голосуванням вона увійшла в першу трійку.

Перемогла на пісенному конкурсі 13-річна представниця Франції Зої Клозюр (Zoé Clauzure), у неї 228 балів. «Суспільне» пише, що у 2016 році вона виступала разом з Аміром, який представляв Францію на «Євробаченні».