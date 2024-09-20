«Це неможливо». У ЄС не повертатимуть чоловіків мобілізаційного віку до України

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що країни Європейського Союзу примусово не повертатимуть військовозобовʼязаних чоловіків до України.
Про це Йоганссон сказала в інтервʼю «Радіо Свобода».
За її словами, неможливо застосувати диференційований підхід до українських біженців — за статтю, віком або статусом військовозобов’язаного, це суперечить Директиві про тимчасовий захист. Вона наголосила, що нікого «не видворятимуть» з території Євросоюзу примусово.
«Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС», — наголосила єврокомісарка.
- За даними бази даних Євростату, станом на січень 2024 року в країнах Євросоюзу мешкає приблизно 4,3 мільйона українців, з них близько 860 тисяч — дорослі чоловіки.
- Про те, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону, ще раніше говорила віцепрем’єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.