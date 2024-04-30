Віцепремʼєр з питань євроінтеграції: Примусового повернення українців із ЄС не буде

Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Про це в інтервʼю DW повідомила віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, коментуючи питання про припинення надання консульських послуг за кордоном.

Вона запевнила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичної мобілізації на фронт.

«Україна ухвалила закон про мобілізацію, і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації — облік та інформацію. І це першочергова мета нашого рішення», — заявила віцепремʼєр.

За її словами, у травні Україну відвідає єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон. Він обговорить з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС буде діяти до березня 2025 року.

«Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень, і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти», — наголосила Стефанішина.