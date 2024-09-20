ППО збила 61 із 70 дронів Shahed і ракету Х-59 уночі

У ніч на 20 вересня ППО збила 61 із 70 дронів Shahed і ракету Х-59.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні цілі знищували в Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Ще девʼять дронів були локаційно втрачені в кількох регіонах України — про постраждалих і руйнування не повідомляли.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Пресслужба ДСНС

Через падіння уламків дрона на Львівщині загорілося приміщення колишнього колгоспу в одному із сіл, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Пожежу вже загасили, постраждалих нема.