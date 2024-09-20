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Президент оновив склад Cтавки верховного головнокомандувача

Автор:
Олександра Опанасенко
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Президент України Володимир Зеленський оновив склад Cтавки верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указі № 640/2024, опублікованому на сайті глави держави.

До персонального складу Ставки ввели:

  • віцепремʼєр-міністра з відновлення Олексія Кулебу;
  • міністра закордонних справ Андрія Сибігу;
  • міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

Позаштатного радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна затвердили в персональному складі Ставки, а колишнього голову МЗС Дмитра Кулебу — вивели з її складу.

  • Ставка верховного головнокомандувача — це надзвичайний орган вищого військового керівництва, що забезпечує стратегічне управління Збройними силами та іншими військовими формуваннями під час війни. В Україні її утворили 25 лютого 2022 року.