Президент оновив склад Cтавки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський оновив склад Cтавки верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указі № 640/2024, опублікованому на сайті глави держави.

До персонального складу Ставки ввели:

віцепремʼєр-міністра з відновлення Олексія Кулебу ;

; міністра закордонних справ Андрія Сибігу ;

; міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

Позаштатного радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна затвердили в персональному складі Ставки, а колишнього голову МЗС Дмитра Кулебу — вивели з її складу.