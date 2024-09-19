МЗС України зреагувало на пропозицію польського міністра передати Крим під мандат ООН

Міністерство закордонних справ України зреагувало на пропозицію польського очільника МЗС Радослава Сікорського передати Крим під мандат ООН для проведення там «чесного референдуму».

«Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Крим — це Україна. Крапка», — заявили там.

І додали, що Крим — це центр ваги європейської архітектури безпеки, яка може повноцінно відновитися тільки після повної деокупації всієї території України.

МЗС України очікує подальшої підтримки партнерів, щоб примусити Росію поважати міжнародне право і Статут ООН. А це означає, що РФ має вивести свої війська та озброєння з усієї суверенної території України та відновити її територіальну цілісність. Також Україна прагне підтримки в тому, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію проти України та за всі скоєні злочини.