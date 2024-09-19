Глава МЗС Польщі запропонував передати Крим під мандат ООН для підготовки «чесного референдуму»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат Організації Обʼєднаних Націй для проведення там «чесного референдуму».

Про це Сікорський заявив під час дискусії на Ялтинській європейській стратегії (YES), передає Інтерфакс-Україна.

Сікорський зазначив, що для Росії й особливо для її лідера Володимира Путіна Крим «символічно» важливий, а для України він важливий «стратегічно». Тож він не бачить, як країни зможуть домовитися без демілітаризації півострова.

«Ми могли б передати його [Крим] під мандат ООН для підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років», — зазначив голова МЗС Польщі.