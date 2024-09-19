Apple знову загрожує штраф за невиконання антимонопольного законодавства ЄС

Європейський Союз вимагатиме від американської компанії Apple відкрити операційну систему iPhone та iPad для інших розробників. Інакше компанія отримає значні штрафи за порушення основних цифрових антимонопольних правил.

Про це пише Bloomberg.

ЄС вважає, що закон «Про цифрові ринки» (DMA) передбачає, що Apple повинна дотримуватися суворих нових правил. Ідеться про те, що операційні системи мають повністю бути сумісними з іншими технологіями. Брюссель хоче змусити Apple переробити свої сервіси, щоб дозволити іншим компаніям отримати доступ до операційної системи iPhone та iPad.

Основною ціллю DMA є те, щоб інші розробники могли отримати доступ до ключових функцій Apple, таких як голосові команди Siri та платіжний чип.

Компанія заявила, що створила для розробників механізми доступу до операційних систем iPhone та iPad, але при цьому захистила безпеку користувачів.

На виконання всіх вимог ЄС дав Apple шість місяців. Якщо Apple не виконає вимоги, ЄС може почати офіційне антимонопольне розслідування. Тоді Apple зобовʼяжуть сплатити штраф у розмірі до 10% від загального світового річного обороту компанії.