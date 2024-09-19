Танки Leopard, зенітні установки Gepard та дрони. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Уряд Німеччини 19 вересня оголосив про новий пакет допомоги для України, в який увійшли танки Leopard, зенітні установки Gepard, дрони й багато іншого.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Ось повний перелік нової допомоги:

22 танки Leopard із запчастинами до них;

22 броньовані авто MRAP;

пʼять гусеничних всюдиходів Bandvagn та один Warthog;

три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard;

два радари TRML-4D;

61 тисяча 155-мм артилерійських боєприпасів;

розвідувальні дрони VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) та Hornet XR (шість);

20 надводних безпілотників;

три бронеавтомобілі BIBER;

одна броньована інженерна машина DACHS;

шість машин розмінування WISENT 1;

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;

дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;

два прикордонних патрульних автомобілі;

112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);

вісім автоцистерн Zetros;

10 кулеметів MG3;

мільйон набоїв до стрілецької зброї;

12 самохідних гаубиць PzH 2000;

16 радіолокаційних станцій наземного спостереження.

Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій і гуманітарній допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронемашин, автотехніки й багато іншого.