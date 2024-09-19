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Танки Leopard, зенітні установки Gepard та дрони. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Уряд Німеччини 19 вересня оголосив про новий пакет допомоги для України, в який увійшли танки Leopard, зенітні установки Gepard, дрони й багато іншого.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Ось повний перелік нової допомоги:

  • 22 танки Leopard із запчастинами до них;
  • 22 броньовані авто MRAP;
  • пʼять гусеничних всюдиходів Bandvagn та один Warthog;
  • три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard;
  • два радари TRML-4D;
  • 61 тисяча 155-мм артилерійських боєприпасів;
  • розвідувальні дрони VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) та Hornet XR (шість);
  • 20 надводних безпілотників;
  • три бронеавтомобілі BIBER;
  • одна броньована інженерна машина DACHS;
  • шість машин розмінування WISENT 1;
  • матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;
  • дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
  • два прикордонних патрульних автомобілі;
  • 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
  • вісім автоцистерн Zetros;
  • 10 кулеметів MG3;
  • мільйон набоїв до стрілецької зброї;
  • 12 самохідних гаубиць PzH 2000;
  • 16 радіолокаційних станцій наземного спостереження.

Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій і гуманітарній допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронемашин, автотехніки й багато іншого.