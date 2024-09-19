Танки Leopard, зенітні установки Gepard та дрони. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Уряд Німеччини 19 вересня оголосив про новий пакет допомоги для України, в який увійшли танки Leopard, зенітні установки Gepard, дрони й багато іншого.
Про це йдеться на урядовому сайті.
Ось повний перелік нової допомоги:
- 22 танки Leopard із запчастинами до них;
- 22 броньовані авто MRAP;
- пʼять гусеничних всюдиходів Bandvagn та один Warthog;
- три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard;
- два радари TRML-4D;
- 61 тисяча 155-мм артилерійських боєприпасів;
- розвідувальні дрони VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) та Hornet XR (шість);
- 20 надводних безпілотників;
- три бронеавтомобілі BIBER;
- одна броньована інженерна машина DACHS;
- шість машин розмінування WISENT 1;
- матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;
- дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
- два прикордонних патрульних автомобілі;
- 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
- вісім автоцистерн Zetros;
- 10 кулеметів MG3;
- мільйон набоїв до стрілецької зброї;
- 12 самохідних гаубиць PzH 2000;
- 16 радіолокаційних станцій наземного спостереження.
Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій і гуманітарній допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронемашин, автотехніки й багато іншого.