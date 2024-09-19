Reuters: Німеччина готує екстрений пакет допомоги Україні на майже €400 мільйонів

Німеччина має намір схвалити нову військову допомогу Україні у розмірі близько €400 мільйонів.

Про це йдеться у листі Міністерства фінансів Німеччини, який потрапив у розпорядження агентства Reuters.

«Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні, існує серйозний ризик того, що Україна без суттєвого збільшення матеріальної підтримки може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії», — йдеться в листі.

Міністерство фінансів на прохання Міністерства оборони просить затвердити додаткові видатки у бюджетному комітеті нижньої палати парламенту.

«Незапланована потреба у розмірі близько 397 мільйонів євро, що виникла в результаті, конкретизувалася лише в останні кілька тижнів тією мірою, якою вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам незапланованої потреби», — йдеться в листі.

Ця вимога має бути виконана негайно для реалізації заходів у 2024 році, щоб вони могли мати вплив протягом цього року, заявили в Міністерстві фінансів.