Reuters: Німеччина готує екстрений пакет допомоги Україні на майже €400 мільйонів

Німеччина має намір схвалити нову військову допомогу Україні у розмірі близько €400 мільйонів.
Про це йдеться у листі Міністерства фінансів Німеччини, який потрапив у розпорядження агентства Reuters.
«Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні, існує серйозний ризик того, що Україна без суттєвого збільшення матеріальної підтримки може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії», — йдеться в листі.
Міністерство фінансів на прохання Міністерства оборони просить затвердити додаткові видатки у бюджетному комітеті нижньої палати парламенту.
«Незапланована потреба у розмірі близько 397 мільйонів євро, що виникла в результаті, конкретизувалася лише в останні кілька тижнів тією мірою, якою вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам незапланованої потреби», — йдеться в листі.
Ця вимога має бути виконана негайно для реалізації заходів у 2024 році, щоб вони могли мати вплив протягом цього року, заявили в Міністерстві фінансів.
- Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій і гуманітарній допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронемашин, автотехніки й багато іншого.