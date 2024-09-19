Відновлювали нафтові заводи РФ. Керівництво українського проєктного інституту отримало підозри

Правоохоронці викрили керівництво провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві, яке допомагало Росії відновлювати нафтопереробні заводи після атак українських дронів.

Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

Серед затриманих — голова правління, два очільники спеціалізованих відділів, а також головний інженер та один з інженерів столичної установи.

Фігуранти справи на замовлення Росії підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ та дистанційно супроводжували відновлювальні роботи. Надалі цю документацію Росія використовувала, щоб забезпечити безперебійну роботу підприємств та фінансувати війну проти України. Послуги українців коштували росіянам пів мільярда гривень.

При обшуках в офісах та вдома у підозрюваних у Києві, Львові та Харкові правоохоронці вилучили техніку та записи, які свідчать про співпрацю з Росією.

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Пʼятьом фігурантам справи повідомили про підозру у пособництві державі-агресору, тобто РФ. Наразі четверо з них уже під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.