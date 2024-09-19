Сили ППО збили всі 42 дрони, які росіяни вночі запускали по Україні

У ніч на 19 вересня росіяни атакували Україну 42 дронами Shahed. Всі безпілотники збила українська протиповітряна оборона.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Також Сили ППО збили керовану авіаційну ракету Х-59/69, запущену з окупованої території Запорізької області.

Крім того, росіяни вночі вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області. Їх збити не вдалось.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.