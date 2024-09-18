Саудівська Аравія не визнає Ізраїль, допоки не буде Держави Палестина

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман заявив, що королівство не визнає Ізраїль без створення Держави Палестина, і засудив «злочини ізраїльської окупації» проти палестинців.

Про це передає Reuters.

За словами принца, допоки не буде створено незалежну Палестинську державу зі Східним Єрусалимом як столицею, Саудівська Аравія не встановлюватиме дипломатичних відносин з Ізраїлем.

Також він додав, що Саудівська Аравія «не припинить свою невтомну роботу» над тим, щоб постала нова Держава Палестина.

Арабські країни ще у 2002 році пропонували визнати Ізраїль в обмін на створення Палестинської держави «на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан і в Газі зі столицею у Східному Єрусалимі». Тоді Ізраїль відхилив цю пропозицію.

Газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела у квітні писала, що Ізраїль і Саудівська Аравія можуть найближчими місяцями укласти історичну угоду про нормалізацію відносин за посередництва США. Тоді найбільшою перешкодою для угоди було переконати ізраїльського премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу приєднатися до переговорів щодо створення Палестинської держави.

Ця домовленість планували таким чином, що Саудівська Аравія мала б повністю визнати Ізраїль, а Білий дім — запропонувати Ер-Ріяду більш офіційні оборонні відносини зі США та сприяти в розвитку цивільної ядерної енергетики та відновленні Палестинської держави.