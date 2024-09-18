ЄС не направить Угорщині €200 мільйонів — це штраф за порушення міграційної політики

У середу, 18 вересня, в Угорщини закінчився термін виплати штрафу на €200 мільйонів за порушення правил Європейського Союзу щодо надання притулку мігрантам. Тож сьогодні ЄС почав процес повернення коштів, призначених для Угорщини.

Про це на брифінгу розповів речник Єврокомісії Балаш Ужварі, передає видання wwlp.

Європейська комісія заявила, що з огляду на неспроможність Угорщини заплатити штраф Брюссель «переходить до того, що ми називаємо процедурою взаємозаліку», забираючи гроші зі спільних фондів, які мали направити в Будапешт.

Речник Єврокомісії Балаш Уйварі зазначив, що потрібен час, аби визначити, які частини фінансування Угорщини можна відрахувати.

Суд також наклав додатковий штраф у мільйон євро за кожен день невиконання. За словами Ужварі, комісія вже надіслала перший запит на сплату щоденних штрафів, які наразі становлять €93 мільйони.

«З моменту його отримання угорська влада матиме 45 днів, щоб здійснити цей платіж», — сказав він.

Міграційна політика Угорщини

У грудні 2020 року суд Люксембургу вперше постановив, що Угорщина не дотрималася правил ЄС щодо поводження з мігрантами — країна незаконно затримувала шукачів притулку і депортувала їх, перш ніж вони встигали оскаржити відмову в їхніх заявах.

Після початку пандемії коронавірусу у 2020 році Угорщина ухвалила закон, який зобовʼязує шукачів міжнародного захисту їхати в Белград (Сербія) чи Київ, щоб подати заявку на дозвіл вʼїхати в Угорщину. Це можна було зробити лише раз.

Уряд у Будапешті також наказав встановити паркани з колючим дротом на південних кордонах із Сербією та Хорватією, а на кордоні з Сербією ще кілька транзитних зон для утримання шукачів притулку. Ці транзитні зони досі закриті.

Тоді суд зобовʼязав Угорщину виправити ситуацію. У червні цього року Європейський суд оштрафував Угорщину на €200 мільйонів за те, що вона порушила закони Євросоюзу про надання притулку і проігнорувала судове рішення.

Ситуація з мігрантами в ЄС

У 2015 році ЄС зіткнувся з кризою, коли понад мільйон нерегулярних мігрантів, здебільшого тих, що тікали від російських бомбардувань Сирії, прибули до країн Європейського Союзу і фактично спричинили колапс тодішньої системи міграції та притулку.

Після цього європейські країни почали активно створювати нову спільну систему регулювання міграції та надання притулку, а у вересні 2020 року оголосили про пакт, який мав стати панʼєвропейською відповіддю на проблему.

Однак, попри певний прогрес в убезпеченні кордонів і ухваленні жорсткіших законів, країни ЄС досі не могли досягти згоди щодо пакту. У блоці були серйозні розбіжності між периферійними країнами, такими як Греція та Італія, що отримують велику кількість нерегулярних мігрантів, і внутрішніми країнами ЄС.

Європейський парламент 10 квітня цього року ухвалив «Пакт про міграцію і притулок».

У 2023 році майже 380 тисяч людей незаконно перетнули кордони ЄС — це найбільша кількість нелегалів з 2016-го, зазначає BBC.