Європарламент схвалив реформу міграційного законодавства ЄС

Європейський парламент 10 квітня ухвалив «Пакт про міграцію і притулок» — пакет заходів, покликаних переглянути систему надання притулку мігрантам і впорядкувати та спростити процедуру вислання на батьківщину.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту і BBC.

Зокрема, він вимагатиме від країн-членів ЄС розділити відповідальність за шукачів притулку. Відповідно до запропонованих правил, 27 країн ЄС будуть зобовʼязані або прийняти тисячі мігрантів з «прифронтових» країн, таких як Італія, Греція та Іспанія, або надати додаткове фінансування чи ресурси замість них.

Пакт також передбачає, що заяви про надання притулку з «низькими шансами бути прийнятими» повинні розглядати швидко, без обовʼязкового допуску заявника на територію ЄС.

Мета угоди — абипрохання про надання притулку розглядади протягом максимум 12 тижнів. У разі відмови шукачів притулку мають примусово повернути на батьківщину протягом того ж періоду.

Протягом семи днів мігранти проходитимуть посилену процедуру перевірки на вʼїзді, яка включатиме ідентифікацію, перевірку стану здоровʼя та безпеки.

Збиратимуть біометричні дані всіх мігрантів віком від шести років, а також буде створено механізм реагування на раптове збільшення кількості прибулих.

Міграційний пакт ще має схвалити Рада ЄС. Очікується, що правила почнуть діяти через два роки.

Ситуація з мігрантами в ЄС

У 2015 році ЄС зіткнувся з кризою, коли понад мільйон нерегулярних мігрантів, здебільшого тих, що тікали від російських бомбардувань Сирії, прибули до країн Європейського Союзу, фактично спричинивши колапс тодішньої системи міграції та притулку.

Після цього європейські країни почали посилену роботу над створенням нової спільної системи регулювання міграції та надання притулку й у вересні 2020 року оголосили про пакт, який мав стати панʼєвропейською відповіддю на проблему.

Однак, попри певний прогрес в убезпеченні кордонів і ухваленні жорсткіших законів, країни ЄС дотепер не могли досягти згоди щодо пакту. У блоці були серйозні розбіжності між периферійними країнами, такими як Греція та Італія, які отримують велику кількість нерегулярних мігрантів, і внутрішніми країнами ЄС.

У 2023 році майже 380 тисяч людей нелегально перетнули кордони ЄС — це найбільша кількість з 2016 року, зазначає BBC.