Литва планує передати Україні ще €40—50 мільйонів допомоги до кінця року

Литва планує передати Україні ще €40—50 мільйонів допомоги до кінця 2024 року.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас на закритому засіданні комітету Сейму з національної безпеки та оборони, передає LRT.

Цього року Литва вже надала Україні допомогу на €153 мільйони. Ще €10 мільйонів країна виділить на виробництво української ракети-дрона «Паляниця», а також постачить радари, обладнання для розмінування і системи ППО малої дальності.

За словами Кащюнаса, підтримка України ґрунтується на трьох ключових принципах: мінімальне використання ресурсів литовської армії з обовʼязковою подальшою компенсацією, планування майбутніх потреб України та сприяння розвитку литовської оборонної промисловості.

Також Литва зобовʼязалася щорічно виділяти Україні щонайменше 0,25% свого ВВП на військову допомогу — зараз це близько €190 мільйонів.