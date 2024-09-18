Верховна Рада ухвалила законопроєкт про збільшення бюджету цього року на військові потреби

Парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт № 11417 про збільшення бюджету цього року на 500 мільярдів гривень на військові потреби. За проголосували 298 нардепів.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Так, за його словами, видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трильйона гривень.

За словами народної депутатки Ірини Геращенко, законопроєкт пропонує скоригувати видаткову частину державного бюджету на 434,6 мільярда гривень, збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 500,3 мільярда гривень — з них для сектора безпеки і оборони — на 495,3 мільярда гривень, а також скоротити видатки та надання кредитів на 65,7 мільярда гривень.

Крім того, документ пропонує спрямувати залишки коштів з бюджету на відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, а також спрямувати кошти від підприємства «Україна туристична» й «Українського інституту інтелектуальної власності» на потреби Головного управління розвідки МО України.

Покрити оборонні потреби розміром 500 мільярдів планують завдяки скороченню видатків на органи влади, видатків на обслуговування і погашення державного боргу, а також отриманню додаткових коштів від розміщення ОВДП, надходження від акцизів на пальне і тютюн тощо.

Крім того, Рада ще має ухвалити законопроєкт про зміни до Податкового кодексу, зокрема щодо підвищення ставки військового збору для фізичних осіб (з 1,5% до 5%) та податку на прибуток для банків (з 25% до 50%).