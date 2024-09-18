На Донеччині затримали офіцера, який за гроші «зливав» росіянам місцезнаходження ЗСУ

На Донеччині затримали військового Збройних сил України. Його підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові за цей злочин, — довічне увʼязнення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, у липні 2024 року 26-річний офіцер однієї з бойових бригад, який був прихильником проросійських наративів, вийшов на представника ворожої спецслужби та почав із ним співпрацювати.

Підозрюваний передавав місця дислокації підрозділів і командних пунктів ЗСУ по всіх регіонах України.

Особливо ФСБ цікавила організаційно-штатна структура бригади, де служить підозрюваний і яка дислокується на сході України.

За це росіяни запропонували грошову винагороду — мільйон рублів. Втім, обіцяні кошти чоловік так і не отримав.

Під час затримання у підозрюваного знайшли та вилучили мобільний телефон, який він використовував, щоб фіксувати координати Сил оборони й відправляти «звіти» ФСБ.