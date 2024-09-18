Уночі ППО збила 46 із 52 ударних дронів

Уночі росіяни запустили по Україні 52 ударних дрони Shahed з Курська і Єйська, а також три керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Українська протиповітряна оборона збила 46 ударних дронів. До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Завдяки радіоелектронній боротьбі ще пʼять безпілотників зникли з радарів, а один — полетів у Росію. Також через РЕБ не досягли своїх цілей і ракети. Є пошкодження сільськогосподарської техніки. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.