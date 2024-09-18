Уночі дрони атакували військову частину в Тверській області РФ. На її території досі палає і детонує склад з боєприпасами

Уночі дрони атакували військову частину в Торопецькому районі Тверської області РФ. З ночі, після удару, на її території досі палає й детонує склад з боєприпасами.

За даними місцевих телеграм-каналів, у Торопці розташована в/ч 54169 ТТ. Також там розташовується ще одна військова частина — колишня в/ч 55443, нині — 11777 (107 арсенал ГРАУ). За даними OSINT-аналітиків з Frontelligence Insight, на ураженому складі, серед іншого, були 122-мм реактивні снаряди для «Градів» і 82-мм артилерійські міни.

Як повідомляють російські телеграм-канали, в/ч 54169 раніше вже принаймні двічі атакували дрони — 5 травня і 29 червня.

Міноборони РФ заявило, що за ніч нібито вдалося збити 54 українських дрони. З них 27 — над Курською, 16 — над Брянською, 7 — над Смоленською, 3 — над Бєлгородською і 1 — над Орловською областю. Натомість про Тверську область, де з ночі після атаки палають склади з боєприпасами, влада нічого не каже.

Місцева влада оголосила евакуацію для жителів Торопця у сусіднє місто в Тверській області — Західну Двіну.