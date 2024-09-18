Те, що Раян Раут підтримував Україну, ― найгірший подарунок Києву. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 17 вересня

Десятки публікацій іноземних медіа присвячено Раяну Рауту ― американцю, якого підозрюють у спробі вбити Дональда Трампа. У неділю ввечері Раут стріляв у бік кандидата у президенти, коли той перебував на території гольф-клубу. Більшість видань просто написали про минуле Раута: у 2022-му він був в Україні та намагався допомагати ЗСУ. Частина медіа звернули увагу на те ж, на що й «Бабель» у своєму свіжому матеріалі: після кількох місяців в Україні Раут не зміг здобути тут ані довіри, ані значного успіху. Його життя тут супроводжували непорозуміння, він пропонував авантюрні ідеї на кшталт запросити сюди тренованих США афганців, а коли повернувся додому, написав книжку «Війна України, в якій неможливо перемогти». У ній Раут, зокрема, називав українців «дітьми комуністів» ― тобто, симпатій до нас він зараз не має. Отже, називати стрілка проукраїнським ― груба помилка, і це зазначають інші медіа.

Найглибший аналіз пропонує CNN. У своєму матеріалі медіа зауважує, що Раут був в Україні, його активності тут не мали успіху, а його словам, мабуть, не варто довіряти. Однак усе це не аргумент для протрампівських республіканців і проросійських коментаторів. Вони вже беруть випадок зі стрільцем «на озброєння» як аргумент, що навіть нібито вигідні США операції в інших країнах можуть обернутись небезпекою на їхній власній території. Російські медіа взагалі повторюють, що це наслідок нерозсудливої політики США, підкреслюючи, що Раут має сентимент щодо України. Що більше конспірології та антиукраїнських тез звучатиме в американському інфопросторі, то краще для росіян, тож вони вхопилися за історію з недільним замахом на життя Трампа як на свій шанс, ідеться в матеріалі. І нехай усе це легко спростовується ― сама проблема є явно зайвою для Києва зараз, який потерпає від переважаючих російських сил і намагається отримати дозвіл на використання далекобійних ракет проти російських цілей. «Тепер Зеленський змушений буде відповідати на запитання журналістів про Раяна Раута і спростовувати наявність української частини в цій історії», ― прогнозує автор тексту Нік Пейтон Волш. У соцмережах, які «повні бездоказової маячні», тему допомоги Україні намагатимуться зробити якомога токсичнішою. А публічний простір США до самих виборів президента в листопаді заповнюватимуть повідомлення про те, що слід припинити надавати Україні зброю та йти до дипломатичного вирішення конфлікту і взагалі що Київ не здатен перемогти в цій війні. Раутом лякатимуть, його наводитимуть як моторошний приклад.

При цьому подібних людей з темним минулим на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було знайти в Києві чимало. «У пунктах перетину кордону і на залізничних станціях часто тинялися неголені іноземці з непевним військовим досвідом, які намагались пошепки переконати всіх, що їхня роль у здатності України перемогти Росію є вирішальною», ― пише Волш. Це природний процес, і в ньому немає вини України. Із часом подібних фанатиків в Україні значно поменшало ― і це теж природно.

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