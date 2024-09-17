Раяна Раута, якого підозрюють у замаху на Трампа, називають прихильником України. Так і було, а потім він у ній розчарувався, назвав українців «невдячними комуністами» і написав про це книгу. Ось про що вона

Раян Раут — власник будівельної компанії Camp Box Honolulu і має кримінальне минуле. З 2018 року він будує дешеві будинки на колесах, щоб допомогти безхатькам у США отримати житло. У 2019 році один з будиночків він передав мешканцям Гаваїв безкоштовно.

Раян Раут (перший праворуч) разом із сином (поруч з Раяном) та працівниками його будівельної компанії, 2021 рік. campboxhonolulu.com / «Бабель»

У США його кілька разів притягували до кримінальної відповідальності. Як згадує одна з поліцейських Гілфорду, у грудні 2002 року вона зупинила авто Раяна неподалік від його майстерні, бо знала, що поліція позбавила його водійських прав. До того ж Раяна раніше звинувачували у «діях, пов’язаних зі зброєю та вибухівкою».

Раян наставив на поліцейську пістолет і заїхав на подвір’я перед майстернею, тримаючи її на прицілі. Він забарикадувався у будівлі — «велика сутичка» з групою швидкого реагування тривала близько трьох годин. Зрештою поліція заарештувала Раяна і вилучила автоматичний кулемет, яким він володів незаконно.

Згодом Раяна звинуватили у наїзді на людину і втечі з місця злочину та зберіганні крадених речей. У 2019 році поліція виселила Раяна і ще двох людей з будинку, ймовірно, через те що у вони мешкали у ньому без дозволу господаря.

У квітні 2022 року Раян приїхав у Київ. Спершу він хотів «поїхати до кордону України, стати добровольцем, воювати і померти». Але його не взяли в іноземний легіон через вік і брак військового досвіду. Тому він поселився у гуртожитку при військовій частині в Києві, щоб «знайти більше бійців».

У Києві Раян створив «Міжнародний волонтерський центр» — поставив намет на Майдані Незалежності і вивісив прапорці країн, з яких приїхали добровольці, що загинули на фронті. Як пише Раян у власній книзі, тоді ж він встромив у землю прапорці з іменами загиблих українських бійців та залишив книгу, щоб люди ділились історіями про загиблих.

Прапори, які Раян розмістив на Майдані Незалежності у перші тижні вторгнення. Ukraine's Unwinnable War / «Бабель» Раян на одному з протестів за Україну, Київ, 2022 рік. gofundme.com / «Бабель» Прапори, які Раян розмістив на Майдані Незалежності у перші тижні вторгнення. Раян на одному з протестів за Україну, Київ, 2022 рік. Ukraine's Unwinnable War / «Бабель»; gofundme.com / «Бабель»

Ймовірно, саме Раян започаткував меморіал із прапорів на Майдані Незалежності. Про це згадувала і його наречена, коли у травні 2022 року відкрила збір на GoFundMe. Вона також написала, що Раян передав на фронт 120 безпілотників і власне тактичне спорядження.

Проживши в Україні п’ять місяців, Раян розчарувався в українцях та уряді. У книзі він пише, що київська поліція неодноразово знищувала його волонтерський штаб, хоча він мав усний дозвіл від КМДА. Українці прибрали його намет на Майдані і плакати в одному з парків.

Намет Раяна на Майдані Незалежності. Ukraine's Unwinnable War / «Бабель»

За кілька днів Раян вийшов на протест, щоб звільнити військових «Азову», які були в облозі у Маріуполі. За його словами, усіх учасників заарештували. Коли поліція дізналась, що він американець, його «звільнили та вигнали». Згодом бригада «Азов» заперечила будь-яку причетність Раяна до «Азову».

Раян пише: після цього на Майдан його «більше не пускали», тому він переніс свій штаб на Софійську площу, де невдовзі прапори іноземних бійців зірвала «невідома жінка, що ненавидить Тайвань», та розвісила натомість український прапор.

Влітку 2022 року Раян зібрав команду інженерів і будівельників, щоб створити власні безпілотники для ЗСУ — але проєкт провалився. Як згадує Раян у книзі, з ним ділились ідеями інженери з Англії, Азербайджану, Ірану, України і США. Але на етапі реалізації «усі геніальні уми та мотивація зафейлились».

До того ж «українським партнерам не подобалося все в цих ідеях, прогресі та роботі», і вони не пропонували допомогу, щоб покращити проєкт. Раян пише, що на зустрічах завжди були «зверхність і егоїзм, які не дозволяли партнерству рухатися вперед».

Зрештою американець зібрав безпілотник самотужки. Однак тестувати безпілотники в Києві йому заборонили. Довелось їхати у Миколаїв — щоб випробувати дрони на лінії фронту.

Майстерня Раяна, де він збирав дрони. Ukraine's Unwinnable War / «Бабель» Раян не вказує у книзі, купив він ці дрони чи зібрав власноруч. Ukraine's Unwinnable War / «Бабель» Майстерня Раяна, де він збирав дрони. Раян не вказує у книзі, купив він ці дрони чи зібрав власноруч. Ukraine's Unwinnable War / «Бабель»

Запускати безпілотники у зоні бойових дій Раянові теж не дозволили. Після кількох зустрічей він зрозумів, що «співпрацювати з українцями не вийде».

«Настав час позбутися прототипів [дронів] та інструментів і відправитися додому. Я віддав усі сили мотивації та енергії, які міг зібрати для України, і лишився з порожніми руками», — пише Раян.

У США він продовжив працювати над іще одним проєктом — іноземним батальйоном ЗСУ з афганців, які переховуються від «Талібану». У Facebook він писав, що домовляється з українським урядом, зокрема з тодішніми міністром оборони Олексієм Резніковим та секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Раян також обіцяв, що посольство США в Україні фінансуватиме проєкт, якщо Міноборони передасть їм детальний план витрат.

У дописах Раян закликав охочих служити надіслати йому копію паспорта, особисті дані та резюме, які він нібито передавав на розгляд українському уряду. Добровольці також мали самостійно оплатити візу та дорогу до України. У соцмережах Раяна звинувачували в шахрайстві і казали, що він жодним чином не пов’язаний із ЗСУ. Згодом Міжнародний легіон ГУР МО підтвердив, що американець не має жодного стосунку до підрозділу.

У березні 2023 року Раян розповів журналісту The New York Times, що склав список із сотень афганців, яких він хотів незаконно доправити до України з Ірану, Пакистану і Афганістану — за його словами, він «підробляв їм паспорти і підкуповував корупціонерів».

«У Вашингтоні та в Києві, щоб знайти солдатів для війни», допис Раяна за 2022 рік. Facebook

Раян також казав, що протягом двох годин спілкувався з представниками Гельсінської комісії у Вашингтоні, щоб «добитись більшої підтримки України». Але жодних підтверджень цій інформації немає.

В останньому дописі у Facebook у липні 2024 року Раян писав, що «все ще намагається змусити Україну прийняти афганських солдатів». Зараз усі сторінки Раяна у соцмережах заблоковані.

У 2023 році Раян випустив книгу «Війна, в якій неможливо перемогти» — про те, що світу не варто сподіватись на перемогу України. Він пише, що якщо «українцям не вистачило кмітливості вибити росіян протягом восьми років», то й уявити неможливо, щоб вони мали єдність для перемоги. Його прогноз: війна в Україні триватиме не менш ніж «двадцять чи тридцять років» і стане «способом життя, прийнятним для України і всього світу».

Водночас Раян закликає Захід закінчити війну — інакше Україна десятиліттями наживатиметься на допомозі. Він пише, що українці невпинно крадуть міжнародну допомогу. Наприклад, продають танки і спорядження іноземців. Саме тому в Україні «немає мотивації перемогти або припинити конфлікт».

У повномасштабному вторгненні Раян звинувачує не тільки росіян, а й українців. Україна та західні партнери дозволили «війні тривати 8 років» і «надіслали Путіну запрошення до вторгнення», пише Раян. Він вважає, що «конфлікт можна було припинити вирішальним голосуванням», населення регіонів мало самостійно вирішити, що ними керуватиме — «демократія чи комунізм».

Плакат Раяна на Софійській площі, Київ, 2022 рік. Ukraine's Unwinnable War / «Бабель» Раян на протесті, щоб звільнити військових «Азову», які були в облозі у Маріуполі, квітень 2022 року. Ukraine's Unwinnable War / «Бабель» Плакат Раяна на Софійській площі, Київ, 2022 рік. Раян на протесті, щоб звільнити військових «Азову», які були в облозі у Маріуполі, квітень 2022 року. Ukraine's Unwinnable War / «Бабель»

Раян пише, що іноземні волонтери воюють не з росіянами, а з українцями та «їхнім комуністичним мисленням» — їм доводиться постійно пояснювати переваги свободи та демократії. На його думку, українцям «абсолютно чужа думка, що можна щось зробити безкоштовно». До того ж їх виховали «діти комуністів з Росії», які навчили «ненавидіти демократію, США, вільне підприємництво і весь світ».

«Ми, іноземці, не можемо дозволити програти битву з українцями та їх комуністичним мисленням, що залишилося. Ми повинні бути тими, хто виграє цю битву», — пише він у книзі.

Себе Раян називає «невдахою, який дозволив комунізму [в Україні] виснажити його і відправити додому». За його словами, є майже 6 тисяч афганських солдатів і 10 тисяч військових «Сирійської вільної армії», які готові поїхати в Україну. Але «США та Україна не дозволяють йому координувати їхню роботу в Україні».

Експрацівниця Міжнародного легіону Евелін Ашенбреннер називає Раяна «навіженим і брехуном». Він писав їй понад два роки і закликав незаконно перевести афганців на фронт. Коли вона відмовляла, Раян звинувачував її у тому, що вона не хоче допомогти Україні.

Ашенбреннер каже: чоловік мав «манію величі» і був «дуже відірваний від реальності», а все, що він зробив, «було абсолютно згубним для України».

Раян із плакатом у Києві, 2022 рік. Facebook

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