Опитування КМІС: Більшість українців залишилися б удома, навіть якби отримали громадянство країни ЄС чи США

Абсолютна більшість українців — 79% — стверджують, що залишилися б в Україні, навіть якби отримали громадянство США чи країни ЄС.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Натомість 19% респондентів були б готові виїхати за кордон. Ще 2% учасників опитування не змогли відповісти на запитання.

Водночас у 2022 році українців, охочих залишитися вдома, навіть попри можливість отримати громадянство США чи країни ЄС без жодних перешкод, було більше — 91%. А в жовтні 2020 року в Україні хотіли залишитися 69% опитаних, 28% виїхали б, якби отримали інше громадянство.

КМІС

Найбільше охочих залишитися в Україні спостерігається в західних областях — 81%. Майже стільки ж — 80% — на півдні. Найменше таких на сході — 75% опитаних.

КМІС

У віковому розрізі найбільше охочих залишатися в Україні, навіть попри отримання іншого громадянства, серед людей віком понад 60 років — 86%, тобто абсолютна більшість. Найменше — серед молоді віком від 18 до 29 років. Однак навіть у цій віковій категорії більшість опитаних залишилися б в Україні — 74%. У 2020 році таких було 47%.

КМІС

Опитування проводили з 1 по 6 вересня методом телефонних інтервʼю на основі випадкової вибірики мобільних телефонних номерів. У дослідженні взяли участь 1 022 респондентів віком від 18 років — жителі підконтрольних уряду України територій.