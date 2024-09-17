Німеччина виділить Україні додаткові €100 мільйонів допомоги взимку

Німеччина виділить додаткові €100 мільйонів Україні цієї зими.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Молдови, передає Reuters.

Бербок заявила, що взимку Росія знову планує «зробити життя людей в Україні жахливим». Зокрема, від російських масованих атак потерпає українська енергосистема — у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

У червні міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що Україні необхідні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб відремонтувати обʼєкти енергетики та забезпечити населення світлом взимку, коли попит є найвищим.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль казав, що зараз не можна спрогнозувати, наскільки складною буде ця зима для українців, однак точно не легшою за попередні.