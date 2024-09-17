Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого

Російські військові стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У мережі ширяться фото вбитого імовірно українського військового зі скотчем на руках, у його груди ввіткнули меч із написом «За Курск». Омбудсман не уточнив, де саме та коли це трапилось. Він зазначив, що такі дії російської армії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та порушенням міжнародного права.

Лубінець уже направив листи до міжнародних організацій — Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Обʼєднаних Націй, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії.