FT: ЄС хоче виділити Україні до €40 мільярдів нових кредитів до кінця року, щоб уникнути вето Угорщини

Євросоюз готується без участі США виділити Україні до €40 мільярдів нових кредитів до кінця року. На такий крок Брюссель йде через побоювання, що Угорщина зірве план «Великої сімки» з використання заморожених російських активів для допомоги Києву.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Згідно з проєктом пропозиції, з яким ознайомилася FT, ЄС виділить Україні невизначену кількість мільярдів доларів кредитів до кінця 2024 року.

Такий крок, що розширює існуючу програму допомоги, потребуватиме підтримки більшості, а не одностайності, що усуне право вето Будапешту.

Остаточна сума може становити від €20 мільярдів до €40 мільярдів і буде встановлена Європейською комісією після консультацій з країнами-членами ЄС.

Чому це важливо

У червні лідери країн «Великої сімки» домовилися про надання Україні кредиту в розмірі $50 мільярдів, який має бути погашений коштом майбутніх прибутків від заморожених російських золотовалютних резервів, більша частина яких зберігається в Euroclear.

Згідно з цим планом, ЄС і США нададуть по $20 мільярдів, а решту $10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія і Канада.

Але США, щоб забезпечити стабільний потік доходів для обслуговування кредиту, захотіли гарантій, які б забезпечили заморожування російських активів, більшість з яких знаходиться в Європі.

Європейська комісія, своєю чергою, запропонувала подовжити термін дії санкцій блоку, що заморожують російські активи, з нинішнього шестимісячного періоду до 36 місяців, щоб забезпечити більшу юридичну визначеність. Інші запропоновані варіанти включають продовження санкцій на пʼять років.

Однак премʼєр Угорщини Віктор Орбан, який у минулому неодноразово накладав вето на підтримку України з боку ЄС, наразі блокує таке продовження санкцій, кажуть джерела FT.

Представник угорського уряду заявив послам ЄС у Брюсселі 16 вересня, що це питання буде розглядатися після виборів у США, запланованих на листопад.

Новий план ЄС забезпечить надання $20 мільярдів, які мали надійти від Вашингтону згідно з початковою пропозицією G7, якщо Адміністрація президента США Джо Байдена не зможе надати кредит так близько до виборів. Брюссельські чиновники сподіваються, що Вашингтон все ж таки надасть кошти, зменшивши таким чином ризики для ЄС.

Якщо ж буде прийнято рішення про надання кредиту без участі США, Брюссель має розпочати роботу в найближчі кілька тижнів, щоб вчасно подолати всі необхідні законодавчі перепони, оскільки термін дії пакета підтримки України закінчується наприкінці року.