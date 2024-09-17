Meta заборонила RT та інші пропагандистські медіа РФ на своїх платформах

Компанія Meta оголосила про заборону діяльності медіагрупи «Россия сегодня» та інших російських державних ЗМІ на своїх платформах.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Meta.

«Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. «Россия сегодня», RT та інші повʼязані з ними організації тепер заборонені в наших додатках по всьому світу за іноземне втручання», — йдеться в повідомленні.

Заборона буде введена в дію найближчими днями, додали в компанії.

Як зазначає Reuters, заборона знаменує собою різку ескалацію дій Meta проти російських державних ЗМІ після того, як компанія роками вживала більш обмежених заходів, таких як блокування реклами та зменшення охоплення їхніх публікацій.