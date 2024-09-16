В «Азові» та Інтернаціональному легіоні заперечили звʼязок з підозрюваним у стрілянині біля гольф-клубу Трампа

Бригада «Азов» та Інтернаціональний легіон, який воює на стороні України, заперечують будь-які звʼязки з Раяном Веслі Раутом — проукраїнським активістом, якого підозрюють у стрілянині біля гольф-клубу кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Інформація про начебто причетність Раута до «Азову» почала ширитись через відео з мітингу на підтримку Маріупольського гарнізону в Києві від 2022 року, на якому він зʼявився.

В «Азові» підкреслили, що це була мирна демонстрація, до якої міг приєднатися будь-хто. На відео, зняте протестувальниками, Раут потрапив випадково.

«Ми вважаємо, що поширення наративу про можливий звʼязок між «Азовом» і Раяном Веслі Раутом підіграє російській пропаганді та дискредитує 12-ту бригаду спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України та Сили безпеки і оборони України в цілому», — наголосили в бригаді.

З Інтернаціональним легіоном Раута почали повʼязувати через акцію у 2022 році, на якій він встановив намет з прапорами країн, що представляють добровольців, які загинули в Україні.

Ще тоді в інтервʼю журналістам Раут заявляв, що хотів допомогти вербувати іноземних бійців до легіону, оскільки добровольцем його не взяли через вік, пише Reuters.

Представники легіону в розмові з Reuters повідомили, що Раут «ніколи не був частиною Інтернаціонального легіону, не асоціювався з ним і не був повʼязаний з ним будь-яким чином».

Також представник легіону підтвердив CNN, що Раут надсилав електронні листи з пропозицією набрати іноземних добровольців, але українські військові не сприймали ці пропозиції серйозно.