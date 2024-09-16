ДБР завершило розслідування справи щодо держзради Олександра Дубінського

Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи народного депутата Олександра Дубінського. Його підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку — нібито Дубінський за гроші поширював проросійські наративи.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Відомство не називає імені нардепа, але з деталей справи випливає, що йдеться саме про Олександра Дубінського.

Організацію, про яку йде мова, викрили у листопаді 2023 року. Слідство стверджує, що до неї входили Олександр Дубінський (позивний «Буратіно»), Андрій Деркач, його колишній помічник Ігор Колесніков (позивний «Ветеран», за матеріалами СБУ вже засуджений та відбуває покарання за державну зраду) та Костянтин Кулик (позивний «Пташка»).

За вказівкою російських спецслужб підозрювані нібито дискредитували Україну на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Зокрема, вони організовували різноманітні медіазаходи, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів.

Слідство стверджує, що підозрювані діяли за чіткими вказівками російських спецслужб. На роботу мережі Росія виділила понад $10 мільйонів. Її створив заступник начальника Головного управління Генштабу РФ Володимир Алєксєєв, а з керував нею інший топчиновник ГРУ Олексій Савін.

Організація мала чітку ієрархічну структуру та детальний розподіл обов’язків. Гроші на роботу організації передавались в Україну через помічника Деркача. Але й самі нардепи, стверджує ДБР, неодноразово їздили до Росії на зустрічі зі своїми кураторами.

Деркач у 2022 році вже отримав підозру від НАБУ у державній зраді. А у вересні 2024 року він став сенатором у російській Раді Федерацій від Астраханської області Росії. У листопаді 2023-го йому та його помічнику повідомлено ще й про підозру в участі в злочинній організації.

У ході слідства також вилучили документи, які підтверджують поїздки Дубінського до Росії — у Москву та Санкт-Петербург. Імовірно, він їздив на зустріч з російськими «кураторами», каже ДБР. Він, за задумом російських кураторів, мав розставляти необхідні акценти на медіазаходах, насамперед для західної аудиторії.

Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза виявила у промовах Дубінського висловлювання, спрямовані на підрив обороноздатності, шкоду державній та економічній безпеці України.

Також ДБР у межах кримінального провадження досліджує факт придбання Дубінським нерухомості в Іспанії. Зокрема, йдеться про купівлю двох квартир у Барселоні за €288 тисяч та €100 тисяч. Квартири купили цивільна дружина нардепа та його мама. Причому в останньої джерелом доходів усі ці роки була лише українська пенсія.

Більшість коштів на придбання квартир в Іспанії жінки отримали на свої банківські рахунки з Росії, стверджують у ДБР. Гроші переказали дві громадянки РФ, які, найімовірніше, пов’язані з російськими спецслужбами, а одна з них навіть працювала в адміністрації Путіна.

Усі учасники організації, зокрема Дубінський, обвинувачуються у державній зраді в складі злочинної організації (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 15 років вʼязниці з конфіскацією майна.