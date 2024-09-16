Путін збільшив чисельність армії РФ на 180 тисяч військових

Лідер Росії Володимир Путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність військовослужбовців Збройних сил на 180 тисяч.

Відтак разом з новою кількістю військових загальна штатна чисельність ЗС РФ буде 2 389 130 людей (1,5 мільйона з них — це військовослужбовці). Путін доручив уряду виділити кошти на це. Указ набуває чинності з 1 грудня 2024 року.

Попереднього разу штатну чисельність армії РФ збільшували у грудні 2023 року на 170 тисяч людей — до 2 209 130, зокрема 1 320 000 з них — військовослужбовці.