Профільний комітет Ради прийняв до повторного першого читання законопроєкт про підвищення податків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики прийняв до повторного першого читання урядовий законопроєкт про підвищення податків № 11416-д.
Про це повідомив перший заступник голови комітету, нардеп Ярослав Железняк.
Текст залишається без змін, але туди додали підвищення податку на прибуток банків. Ось що він передбачає:
- 50% податку на прибуток банків у 2024 році;
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- підвищення податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;
- встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП 3 групи;
- встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати;
- авансові внески на АЗС;
- помісячну звітність ПДФО (для економічного бронювання).
Податкові зміни мають принести 58 млрд грн у 2024 році і 137 млрд грн у 2025 році.
- На початку вересня парламент не підтримав цей законопроєкт у першому читанні, його відправили на повторне читання. Забракло двох голосів. Раніше законопроєкт підтримав комітет Ради з питань фінансів.