Уночі ППО збила 53 із 56 ударних дронів. Більшість із цілей летіла на Київщину

Уночі українська протиповітряна оборона збила 53 ударних дрони Shahed-131/136 із 56 запущених Росією. Ще три — зникли з радарів у кількох регіонах.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Із 20:00 15 вересня до 06:00 16-го росіяни запустили 56 ударних дронів із Курська та Єйська, що в РФ. Більшість цілей летіла на Київщину. Там від падіння уламків постраждала жінка, її госпіталізували.

Також пошкоджені пʼять автівок і стільки ж приватних будинків — у них вибиті двері, вікна, посічені фасади й дахи. В чотирьох районах загорівся трав’яний настил та лісова підстилка. Всі пожежі загасили.

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Повітряні цілі збивали у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.