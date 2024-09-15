Салліван: США готують новий «суттєвий» пакет допомоги Україні

До кінця вересня США планують передати Україні «суттєвий пакет допомоги».

Про це сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван на щорічній конференції Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві, передає Bloomberg.

«Наразі ми працюємо над значним пакетом, який обʼєднує цілу низку різних можливостей, які ми намагатимемось реалізувати до кінця цього місяця», — наголосив він.

Україна неодноразово закликала надати їй більше систем протиповітряної оборони, і США «зараз перебувають у процесі отримання таких систем від своїх партнерів», додав Салліван.

Він також зазначив, що Штати намагаються надати Україні інструменти, які дозволять побудувати захист навколо більшої кількості обʼєктів енергетичної інфраструктури.

За словами Саллівана, США визначили своїм пріоритетом допомогу в захисті українських атомних електростанцій.