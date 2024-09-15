Сили ППО збили 10 з 14 дронів Shahed та одну ракету X-59

Сили протиповітряної оборони у ніч на 15 вересня збили 10 дронів Shahed та одну ракету X-59, запущені Росією по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни вдарили по Одещині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 з окупованої території Запорізької області. Також вони запустили 14 безпілотників Shahed з Курська та Криму.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.