Генсек НАТО визнав, що Альянс міг зробити більше для запобігання війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс міг більше озброїти Україну, щоб спробувати запобігти повномасштабному вторгненню Росії.

Про це він сказав в інтервʼю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Тепер ми надаємо зброю для війни — тоді ми могли б надати її для запобігання війні», — наголосив Столтенберг.

Він пояснив, що НАТО не хотіло давати Україні зброю, яку Київ просив перед початком повномасштабної війни, бо побоювалося ескалації напруженості з Росією.

За його словами, особисто для нього за десять років роботи генсеком Альянсу найгіршим днем стало 24 лютого 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

«Я не був здивований, тому що ми знали від спецслужб про те, що станеться. Однак те, що відбулося насправді, мене все одно шокувало. Я зрозумів, що це переломний момент у нашій історії: є Європа до цього дня і є інша Європа після цього дня», — сказав генсек.

І додав, що припинення війни в Україні можна досягти лише за столом переговорів. Однак діалог має базуватися на силі України.