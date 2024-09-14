Генсек НАТО визнав, що Альянс міг зробити більше для запобігання війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс міг більше озброїти Україну, щоб спробувати запобігти повномасштабному вторгненню Росії.
Про це він сказав в інтервʼю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Тепер ми надаємо зброю для війни — тоді ми могли б надати її для запобігання війні», — наголосив Столтенберг.
Він пояснив, що НАТО не хотіло давати Україні зброю, яку Київ просив перед початком повномасштабної війни, бо побоювалося ескалації напруженості з Росією.
За його словами, особисто для нього за десять років роботи генсеком Альянсу найгіршим днем стало 24 лютого 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
«Я не був здивований, тому що ми знали від спецслужб про те, що станеться. Однак те, що відбулося насправді, мене все одно шокувало. Я зрозумів, що це переломний момент у нашій історії: є Європа до цього дня і є інша Європа після цього дня», — сказав генсек.
І додав, що припинення війни в Україні можна досягти лише за столом переговорів. Однак діалог має базуватися на силі України.
- Єнс Столтенберг незабаром покине посаду очільника НАТО. Його місце посяде прем’єр Нідерландів Марк Рютте. Медіа пишуть, що Столтенберг стане новим головою Мюнхенської конференції з безпеки. Сам Столтенберг не підтвердив і не спростував це в інтервʼю, сказавши, що має «багато варіантів» щодо подальшої карʼєри.