На Запоріжжі загинули чотири людини через російські обстріли

Російські окупанти завдали удару по Гуляйпільській і Оріхівській громадах у Запорізькій області. Загинули чотири людини.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Військові РФ поцілили по території одного із сільськогосподарських підприємств Гуляйпільської громади. Там загинули три людини, усі вони — працівники цього підприємства.

Через удар росіян також загинув 48-річний чоловік з Оріхівської громади. Його тіло рятувальники діставали з-під завалів. Внаслідок масованого обстрілу зруйновані приватні будинки мешканців громади.

Упродовж минулої доби окупанти 317 разів били по 8 населених пунктах Запорізької області. Загалом 195 дронів різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. Пʼять обстрілів реактивних систем залпового вогню накрили Гуляйполе, Роботине та Малинівку. З артилерії обстрілювали території Степногірська, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Новопавлівки.