Уряд прогнозує дефіцит бюджету у 2025 році на рівні 1,5 трлн грн

Дефіцит державного бюджету України у 2025 році може становити 1,546 трильйона гривень, або ж 19,4% від ВВП.

Про це йдеться в проєкті держбюджету.

Дефіцит планують покривати за рахунок боргових джерел, переважно зовнішніх (1,529 трильйона гривень). На внутрішні джерела розраховують у сумі 17,245 мільйона гривень

Наступного року державні зовнішні запозичення можуть становити 1,658 трильйона гривень, внутрішні — 579 мільйонів гривень, а платежі з погашення — 129 мільйонів гривень і 561 мільйона гривень відповідно.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2025 рік передбачають в обсязі 480 мільйонів гривень, зокрема державного внутрішнього боргу – 277 мільйонів, державного зовнішнього боргу – 203 мільйони гривень.

Для України в пріоритеті залишатиметься залучення довгострокових пільгових кредитів для підтримки обороноздатності, енергетичного сектора, відновлення інфраструктури, ремонту доріг, охорони здоров’я, освіти й соціальних послуг.

Уряд у наступному році планує залучити від:

іноземних держав — 38 мільйонів гривень;

Європейського інвестиційного банку — 31 мільйон гривень;

Європейського банку реконструкції та розвитку — 8 мільйонів гривень;

Міжнародного банку реконструкції та розвитку – 5,7 мільйона гривень;

інших МФО та іноземних фінансових установ — 3,8 мільйона гривень.

Також урядовці прогнозують надходження від іноземних партнерів 14,6 мільйона гривень грантових коштів.