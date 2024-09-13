Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Основні показники

Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Пріоритети — безпека та оборона України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, доходи очікуються на рівні 2 трлн гривень, а видатки бюджету — на рівні 3,6 трлн гривень.

Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн гривень. Шмигаль обіцяє більше грошей на українську зброю, техніку та дрони.

Понад 400 млрд гривень виділяють на соціальний захист. За словами премʼєра, пенсії проіндексують, а субсидії виплачуватимуть усім, хто цього потребує. Ще 211 млрд гривень направлять на охорону здоровʼя, а майже 170 млрд — на освіту.

Серед пріоритетів — підтримка регіонів і бізнесу. Продовжать програму гуманітарного розмінування та програму «єОселя». Також у бюджеті передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців.

«Новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними», — зазначив Шмигаль.

Також держава зосередиться на відновленні, енергетичних проєктах і реалізації нової ветеранської політики.