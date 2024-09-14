Держбюджет: Уряд пропонує заморозити мінімальну зарплату у 2025 році

Проєкт державного бюджету на 2025 рік пропонує залишити мінімальну зарплату та соціальні виплати на рівні 2024 року, тобто підвищення не планується.

Про це свідчить картка законопроєкту № 12000.

Документ передбачає встановити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі — 8 тисяч гривень;

у погодинному розмірі — 48 гривень.

У пояснювальній записці пишуть, що такий розмір мінімальної зарплати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії «з урахуванням значного її підвищення у 2024 році». Цього року її підняли на 16%, порівнюючи з минулим роком.

Також пропонують не змінювати прожитковий мінімум на одну людину — 2 920 гривень на місяць. Ось він для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до шести років — 2 563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 гривень;

працездатних людей — 3 028 гривень;

людей, які втратили працездатність, — 2 361 гривня.

На що впливає мінімальна зарплата

Розмір єдиного соціального внеску (22%) розраховується від мінімальної зарплати. Тобто у 2025 році податок залишиться на рівні 1 562 гривень. Здебільшого це стосується ФОПів, а також підприємств, де працівникам платять мінімальну зарплату.

При цьому ФОП звільняються від сплати ЄСВ з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців. Однак це не позбавляє їх права добровільно платити ЄСВ, щоб отримати страховий стаж.

Те, що мінімальну зарплату пропонують не підвищувати, означає, що не буде перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам від 65 років, що мають страховий стаж: чоловіки не менше ніж 35 років, жінки — не менше ніж 30 років.