У Зімбабве забʼють 200 слонів через брак їжі

Зімбабве вибракує 200 слонів — у країні безпрецедентна посуха, яка призвела до дефіциту їжі. Такий крок спрямований на боротьбу зі збільшенням популяції тварин.

Про це повідомило місцеве управління охорони дикої природи, передає The Guardian.

У Зімбабве було «більше слонів, ніж було потрібно», — заявив міністр навколишнього середовища і доручив Управлінню парків і дикої природи розпочати процес відбракування.

На двохсот слонів полюватимуть у тих районах, де вони перетинаються з людьми. Далі влада хоче залучити жінок, щоб вони висушили м’ясо, упакували його, а потім передали в громади, які потребують їжі.

У Зімбабве проживає приблизно 100 тисяч слонів — це друга за чисельністю популяція у світі після Ботсвани. У найбільшому природному заповіднику Зімбабве Хванге живуть 65 тисяч тварин, а це в чотири рази перевищує його місткість.

За даними ООН, близько 42% зімбабвійців живуть у бідності. Влада заявляє, що шість мільйонів потребуватимуть продовольчої допомоги під час неврожайного сезону з листопада по березень.

Ідею з вибракуванням слонів критикують, тому що ці тварини — головне, що приваблює туристів. Директор некомерційної організації «Центр управління природними ресурсами» Фарай Магуву сказав, що уряд повинен мати більш стійкі екологічні методи боротьби з посухою, які не впливатимуть на туризм.