У Намібії вбʼють понад 700 слонів, бегемотів і зебр, щоб нагодувати постраждалих від посухи

Міністерство довкілля, лісового господарства та туризму Намібії дозволяє вибракувати 723 диких тварин, щоб підтримати урядову програму допомоги постраждалим від сильної посухи.

Про це йдеться у пресрелізі.

План вибракування включає 30 бегемотів, 60 буйволів, 50 імпал, 100 блакитних гну, 300 зебр, 83 слони та 100 каннів. Їхнє мʼясо роздадуть людям, щоб покращити їхнє харчування і знизити рівень бідності.

Тварин зберуть з національних парків, де «спостерігається стійка кількість дичини».

Це також має допомогти знизити негативний вплив посухи на збереження диких тварин, тому що в деяких національних парках не вистачає пасовищ і води для того, щоб задовольнити потреби тварин.

У міністерстві наголошують, що через сильну посуху можна також чекати зростання кількості конфліктів між людьми та дикими тваринами. Ще з 2023 року влада наполягала на необхідності скорити чисельність слонів.

За даними ООН, Південна Африка переживає найгіршу посуху за останні десятиліття. У липні Намібія вичерпала 84% своїх запасів продовольства. Найближчим часом половина намібійців можуть відчути серйозні проблеми через відсутність продовольства.