Кріштіану Роналду першим у світі набрав мільярд підписників у соцмережах.
«Ми увійшли в історію — 1 мільярд підписників! Найкраще ще попереду, і ми продовжимо боротися, перемагати і творити історію разом», — написав футболіст.
Видання BBC зазначає, що мільярд підписників — це сукупна кількість підписаних користувачів в усіх соцмережах Роналду. Однак не всі ці підписники — живі люди. Серед них є й боти.
За підрахунками ВВС, друге місце після Роналду за кількістю підписників у соцмережах посідає американська співачка Селена Гомес — у неї 690 мільйонів підписників. На третьому місці — футболіст Ліонель Мессі, у якого 630 мільйонів підписників.
Це не перший рекорд Роналду в соціальних мережах. Раніше його YouTube-канал встановив рекорд, набравши мільйон підписників лише за півтори години після запуску.
- У 2023 році Роналду потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільш високооплачуваний спортсмен у світі.