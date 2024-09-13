На Полтавщині звільнили двох поліцейських через справу про зґвалтування хлопчика

На Полтавщині завершили службове розслідування у справі про знущання і зґвалтування хлопчика в селищі Котельва.

Двох поліцейських, причетних до справи, звільнили з посад — зокрема начальника сектора поліційної діяльності місцевого підрозділу. Ще 10 притягнули до дисциплінарної відповідальності, повідомила поліція Полтавщини.

«Те, що сталося в Котельві, є неприпустимим, а співробітники, які допустили дисциплінарні проступки, повинні за них відповідати. Адже такі ганебні прецеденти зводять нанівець самовіддану рутинну роботу тисяч добросовісних поліцейських», — наголосив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Що передувало

У мережі інформація про інцидент зʼявилась 30 серпня. Авторка посту Ярослава Скороход стверджує, що на пляжі «Мусійка» в Котельві троє місцевих хлопців принижували та знущались над 12-річним підлітком. За її словами, дитину спершу побили, а потім зґвалтували палкою.

На підтвердження своїх слів Скороход наводить дві постанови (тут і тут) із судового реєстру. У постановах зазначено, що напад стався в середині червня, а підозрювані вчинили «хуліганські дії» щодо малолітнього, зокрема ображали його, «примушували оголятися, знімали з нього плавки та принижували». Один з них фільмував усе це на телефон, а потім поширив відео серед своїх знайомих.

До відповідальності притягнули батьків двох правопорушників, оскільки вони були молодші за 16 років (Скороход каже, що їм 15 і 14). Батьків визнали винними в невиконанні обовʼязків щодо виховання дітей та призначили штраф. Одним — 850 гривень, іншим — 1 190.

Скороход говорила і про третього нападника, ймовірно, повнолітнього, але про нього в матеріалах справи не йшлося.

Під Котелевським відділенням поліції 31 серпня зібралися приблизно 20 людей, які прийшли підтримати родину постраждалого хлопчика. Також вони вимагали якісного розслідування і справедливого покарання для кривдників. Після цього правоохоронці розпочали нове кримінальне провадження за статтею про сексуальне насильство.

На ситуацію зреагував і омбудсман Дмитро Лубінець. Він підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування і притягнути винних до відповідальності.

Після розголосу поліція повідомила про підозру двом фігурантам, причетним до знущання над 12-річним хлопчиком.