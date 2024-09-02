Знущання і зґвалтування хлопчика на Полтавщині: двом фігурантам справи повідомили про підозру

Поліція повідомила про підозру двом фігурантам, причетним до знущання над 12-річним хлопчиком у селищі Котельва на Полтавщині.

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

Зокрема, 15-річного хлопця підозрюють у сексуальному насильстві.

Іншого фігуранта, 22-річного місцевого жителя, підозрюють в сексуальному насильстві та втягненні неповнолітніх у протиправну діяльність. Його вже взяли під варту на два місяці.

Що передувало

У мережі інформація про інцидент зʼявилась 30 серпня. Авторка посту Ярослава Скороход стверджує, що на пляжі «Мусійка» в Котельві троє місцевих хлопців принижували та знущались над 12-річним підлітком. За її словами, дитину спершу побили, а потім зґвалтували палкою.

На підтвердження своїх слів Скороход наводить дві постанови (тут і тут) із судового реєстру. У постановах зазначено, що напад стався в середині червня, а підозрювані вчинили «хуліганські дії» щодо малолітнього, зокрема ображали його, «примушували оголятися, знімали з нього плавки та принижували».

Крім того, один з них фільмував усе це на телефон, а потім поширив відео серед своїх знайомих.

До відповідальності притягнули батьків двох правопорушників, оскільки вони були молодші 16 років (Скороход каже, що їм 15 і 14). Батьків визнали винними в невиконанні обовʼязків щодо виховання дітей та призначили штраф. Одним — у розмірі 850 гривень, іншим — 1 190.

Скороход говорила і про третього нападника, ймовірно, повнолітнього, але про нього в матеріалах справи не йшлося.

31 серпня під Котелевським відділенням поліції зібралися приблизно 20 людей, які прийшли підтримати родину постраждалого хлопчика. Також вони вимагали якісного розслідування і справедливого покарання для кривдників. Після цього правоохоронці розпочали нове кримінальне провадження за статтею про сексуальне насильство.

На ситуацію відреагував і омбудсман Дмитро Лубінець. Він підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування і притягнути винних до відповідальності.