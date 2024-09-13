Колишньому нардепу повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 71 мільйона гривень податків

Народному депутату України І, ІІІ—VII скликань повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, колишній народний обранець незаконно створив за кордоном мережу компаній, оформлених на нього або на підконтрольних йому людей і найближчих родичів. Однак фактично керував ними сам. Як розповіли в Офісі генпрокурора, ці компанії, зокрема, отримували на банківські рахунки кошти «сумнівного походження», які перераховували на рахунки екснардепа. Потім він розпоряджався цими коштами на власний розсуд, розміщуючи їх на умовах депозиту.

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Упродовж 2011—2018 років підозрюваний отримав дохід на загальну суму 387,6 мільйона гривень, який підлягав оподаткуванню. Натомість він приховав, що отримав цей прибуток і не зазначив його в податковій звітності. Так, він не сплатив податків на загальну суму 71,4 мільйона гривень.