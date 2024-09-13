За ніч сили ППО знищили 24 дрони Shahed

У ніч на 13 вересня сили Протиповітряної оборони знищили над Україною 24 ударні безпілотники Shahed.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом Росія запустила по Україні 26 дронів з Приморсько-Ахтарська в Росії та Чауди в тимчасово окупованому Криму. Станом на 09:00 один ворожий БпЛА ще залишається в повітряному просторі, бойова робота триває.

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До повітряного бою залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп і війська радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

ППО працювала в межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.