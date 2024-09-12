МЗС України оголосило демарш Монголії через візит Путіна

МЗС України оголосило демарш Монголії через візит лідера РФ Володимира Путіна до цієї країни.

Про це йдеться в заяві українського МЗС.

Путін прибув до Монголії 2 вересня. Це був його перший візит до країни-члена Міжнародного кримінального суду після видачі ордера на його арешт, однак Монголія його не заарештувала — як пізніше пояснила, нібито через «енергозалежність від Росії».

Україна «довела глибоке розчарування» до монгольської сторони під час зустрічі з генеральною директоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батору на виклик української сторони.

«Україна не залишить такі дії без належної реакції. Це врахують у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин із Монголією та під час вироблення позиції України щодо підтримки в міжнародних форматах», — зазначили в МЗС України.

Водночас Україна сподівається, що Монголія зробить «дієві кроки» для відновлення конструктивного характеру українсько-монгольських відносин.