Новини

Український культурний фонд очолить Анастасія Образцова. Що про неї відомо

Автор:
Оля Березюк
Дата:

11 вересня відбувся другий етап конкурсу на виконавчого директора Українського культурного фонду, перемогу здобула Анастасія Образцова — директорка Українського центру культурних досліджень.

Про це 12 вересня повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

На цей пост також претендували:

  • заступниця першої директорки УКФ Юлії Федів та її наступника Владислава Берковського Ірина Осадча;
  • продюсерка телеканалу СТБ Юлія Федець;
  • політикиня та громадська діячка Галина Єрко.

Образцова останні 11 років працювала в державному секторі, з них вісім — у сфері культури та креативних індустрій. У 2016—2023 роках обіймала керівні посади в Міністерстві культури (керівниця сектору креативних індустрій, керівниця експертної групи з креативних індустрій, генеральна директорка директорату креативних індустрій, виконувачка обовʼязків директора директорату культури та мистецтв), а 2023 року очолила Український центр культурних досліджень.

Нова керівниця фонду стане до роботи після підписання контракту з міністерством. На цій посаді вона змінила Владислава Берковського, призначеного у 2021 році.

  • Український культурний фонд — державний оператор розвитку культури та креативних індустрій України. Інституція заснована у 2017 році й займається підтримкою індивідуальних, національних та міжнародних культурно-мистецьких проєктів.
  • Упродовж семи років своєї діяльності УКФ профінансував 2 717 культурно-мистецьких проєктів. Сума інвестованих коштів у них становить понад 1,6 млрд грн, а кількість охопленої Фондом аудиторії — 53 млн людей.