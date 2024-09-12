Колишній лідер Перу Альберто Фухіморі помер у віці 86 років

Колишній президент Перу Альберто Фухіморі помер у віці 86 років.

Про це оголосили його діти, передає BBC.

«Після тривалої боротьби з раком наш батько, Альберто Фухіморі, щойно відійшов, щоб зустріти Господа», — повідомили діти екслідера Перу — Кейко, Хіро, Сачі та Кендзі — у спільній заяві.

Лікар експрезидента Хосе Карлос Гутьєррес підтвердив, що у того був діагностований рак язика і він помер «від ускладнень хвороби близько 18:00 у середу [02:00 за київським часом у четвер]».

Фухіморі керував країною з 1990 року. Після перемоги на чергових президентських виборах у 2000 році у пресі зʼявилася інформація про підкуп, фальсифікації та інші порушення під час кампанії. Побоюючись імпічменту, восени того ж року Фухіморі втік до Японії, попросив там політичного притулку, а заяву про відставку надіслав у Перу факсом.

У 2005 році він несподівано прилетів у Чилі та оголосив, що збирається брати участь у президентських виборах у Перу у 2006 році. Фухіморі заарештували за запитом Інтерполу й екстрадували на батьківщину. Його звинуватили у зловживанні владою, хабарі, підкупі, незаконному прослуховуванні, організації політичних убивств на початку 1990-х і порушенні прав людини. Все через придушення ним комуністичного повстання партії «Сендеро Луміносо» («Сяючий шлях»). І хоча жорстка позиція Фухіморі проти партизанів і викликала тоді широке схвалення, його боротьба призвела до загибелі багатьох перуанців.

Судові процеси тривали з 2007 до 2009 року. Зрештою Фухіморі отримав 25 років увʼязнення. У грудні 2017 року його помилували, але в жовтні 2018-го помилування скасували і колишнього президента повернули до вʼязниці. Зрештою його випустили у грудні минулого року через вік і стан здоровʼя.