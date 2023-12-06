Колишнього президента Перу випустили з вʼязниці через немічність. Його увʼязнили за організовані вбивства

Конституційний суд Перу звільнив колишнього президента країни Альберто Фухіморі, який відбував тривалий термін у вʼязниці за організацію масових убивств.

Про це повідомляє Associated Press.

За постановою суду 85-річного Фухіморі мали негайно «звільнити» з «гуманітарних» причин — ідеться про його вік і проблеми зі здоровʼям.

Суд помилував колишнього президента ще у 2017 році за тими ж обставинами, проте згодом рішення скасували під тиском Міжамериканського суду з прав людини. Відтоді велися юридичні суперечки.

У 2009 році Фухіморі засудили до 25 років увʼязнення за порушення прав людини. Суд звинуватив його в організації вбивства 25 перуанців військовим ескадроном смерті під час його правління з 1990 до 2000 року. Тоді уряд боровся з комуністичними повстанцями партії «Сендеро Луміносо» («Сяючий шлях»).